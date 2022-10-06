Вице-чемпионка ОИ по гимнастике уехала из России

Российская вице-чемпионка Игр-2016 по гимнастике Мария Пасека уехала из России

Российская вице-чемпионка Игр-2016 по спортивной гимнастике Мария Пасека уехала из России. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться», — заявила Пасека. Она не исключила возвращения в Россию, однако не уточнила, когда это может случиться. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что у него нет данных об отъезде спортсменки.

3 октября стало известно о получении олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Назаренко гражданства США. Назаренко, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

27-летняя Пасека — двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. В ее активе есть также бронзовая и три серебряные медали Олимпийских игр. В 2020 году она приостановила карьеру.