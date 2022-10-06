Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 3-й тур
Омония
Сегодня
19:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 3-й тур
Монако
Сегодня
19:45 (Мск)
Трабзонспор
Лига Европы|Группа H. 3-й тур
Рома
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Лига Европы|Группа C. 3-й тур
Ренн
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Группа B. 3-й тур
Фенербахче
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Группа B. 3-й тур
Спорт

Вице-чемпионка ОИ по гимнастике уехала из России

Российская вице-чемпионка Игр-2016 по гимнастике Мария Пасека уехала из России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российская вице-чемпионка Игр-2016 по спортивной гимнастике Мария Пасека уехала из России. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться», — заявила Пасека. Она не исключила возвращения в Россию, однако не уточнила, когда это может случиться. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что у него нет данных об отъезде спортсменки.

3 октября стало известно о получении олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Назаренко гражданства США. Назаренко, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

27-летняя Пасека — двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. В ее активе есть также бронзовая и три серебряные медали Олимпийских игр. В 2020 году она приостановила карьеру.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Перечислены уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки
Незаконный вывоз денег из России резко вырос
МИД Молдавии объяснит позицию по референдумам
В FIFA 23 по ошибке добавили женщин-футболисток
Трое россиян заживо сгорели в аварии
Популярные у женщин прически назвали безвкусицей
Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия
Лиз Трасс стала героем мемов после выступления
Молодой человек связал и изнасиловал российскую школьницу в отеле
Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.