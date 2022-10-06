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Спорт

Появились новые подробности отъезда из России вице-чемпионки ОИ по гимнастике

Вице-чемпионка ОИ по гимнастике Мария Пасека рассказала, что вернется в Россию через год

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-чемпионка Олимпийских игр, гимнастка Мария Пасека раскрыла новые подробности своего отъезда из России. Ее цитирует РИА Новости.

Спортсменка заметила, что планирует поработать тренером за рубежом и вернуться через год. «Я не собираюсь, как многие говорят, валить. Я вернусь, потому что хочу передать свой спортивный и тренерский опыт», — поделилась Пасека. Она добавила, что в Федерации гимнастики России поддержали ее решение.

Ранее появилась информация, что Пасека покидает Россию на неопределенное время. «Отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться», — написала гимнастка в соцсетях. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко пояснила, что спортсменке поступило предложение из Китая.

27-летняя Пасека — двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. В ее активе есть также бронзовая и три серебряные медали Олимпийских игр. В 2020 году она приостановила карьеру.

Ксения Курашкина
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