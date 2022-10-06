Госдума решила пригласить замминистра обороны для закрытого доклада

Депутат Гурулев заявил, что Госдума заслушает доклад замминистра обороны Мизинцева

Заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева пригласят в Госдуму для закрытого доклада. Об этом в своем Telegram-канале написал член нижней палаты парламента, член комитета по обороне Андрей Гурулев.

По словам депутата, Госдума заслушает доклад Мизинцева в закрытом формате.

«Мы решили четко на закрытые слушания пригласить замминистра обороны (...) Мизинцева, чтобы совместно понять, что необходимо, чтобы не получилось, что у нас чего-то не хватает», — заявил Курулев.

Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла.

Мизинцев занял должность замминистра обороны 24 сентября 2022 года после того, как его предшественник был отправлен в отставку.