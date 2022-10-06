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Спорт

Роднина назвала знак скорого завершения карьеры Щербаковой

Роднина назвала участие в «Ледниковом периоде» знаком завершения карьеры Анны Щербаковой

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о карьере фигуристки Анны Щербаковой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала участие в шоу «Ледниковый период» во время сезона верным знаком скорого завершения карьеры спортсменки и посчитала, что Щербакова уже не примет участие в соревнованиях в 2022 году. «Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырехлетие», — заявила она.

О новом витке карьеры Щербаковой стало известно 5 октября. Она станет соведущей Алины Загитовой и Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода».

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр-2022. На ее счету также победы в личном и командном чемпионатах мира. Начало сезона-2022/2023 18-летняя спортсменка пропускает, так как восстанавливается после операции на ноге.

Анастасия Борисова
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