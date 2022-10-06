Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА и заняла 33-е место

Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь россияне занимают 33-е место. Таким образом, команда Валерия Карпина улучшила свое положение на две позиции с момента прошлой публикации рейтинга в августе этого года.

Список возглавляет Бразилия, на втором месте находится Бельгия, а замыкает тройку Аргентина.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных от международных турниров. В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейской арене не могут выступать и российские клубы.