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Спорт

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА и заняла 33-е место

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь россияне занимают 33-е место. Таким образом, команда Валерия Карпина улучшила свое положение на две позиции с момента прошлой публикации рейтинга в августе этого года.

Список возглавляет Бразилия, на втором месте находится Бельгия, а замыкает тройку Аргентина.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных от международных турниров. В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейской арене не могут выступать и российские клубы.

Ксения Курашкина
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