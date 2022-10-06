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Еще в одном российском регионе отчитались о выполнении плана по мобилизации

Власти Ульяновской области заявили о выполнении плана по мобилизации на 100 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Основной план по частичной мобилизации в Ульяновской области удалось выполнить на 100 процентов. Об этом заявили в пресс-службе правительства российского региона, передает ТАСС.

Представители власти предпочли не указывать точные данные по числу мобилизованных. До этого секретарь Совета безопасности Ульяновской области, министр Геннадий Неробеев отчитывался, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен «почти на 100 процентов».

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Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил о 100-процентном выполнении плана по призыву в рамках частичной мобилизации. Сколько человек было призвано в регионе и какой перед правительством стоял план, он не уточнил.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что на службу призовут 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

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Анна Щербакова
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