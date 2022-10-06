В Сети раскритиковали Зеленского за призыв нанести превентивный удар по России

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв нанести превентивный удар по РФ

Западные пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к НАТО нанести превентивный удар по России.

«Зеленский хочет, чтобы НАТО начало Третью мировую войну. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему», — полагает пользователь с никнеймом @mdsteinphd.

Комментатор @ConstableCurt возмутился тем, что украинский лидер постоянно требует у США больше оружия и больше денег налогоплательщиков.

Пользователь @Secret_P00 заявил, что Зеленскому следует уйти в отставку и позволить другому лидеру взять на себя управление, если он призывает к ядерной войне, в @The_Bishoff сравнил главу государства с террористами Усамой бен Ладеном и Абу-Бакром Аль-Багдади, добавив, что все они представляют угрозу для человечества.

Ранее 6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал украинский президент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну, которая может уничтожить планету, руками украинского лидера, накачанного оружием.