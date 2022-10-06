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В Сети раскритиковали Зеленского за призыв нанести превентивный удар по России

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв нанести превентивный удар по РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Западные пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к НАТО нанести превентивный удар по России.

«Зеленский хочет, чтобы НАТО начало Третью мировую войну. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему», — полагает пользователь с никнеймом @mdsteinphd.

Комментатор @ConstableCurt возмутился тем, что украинский лидер постоянно требует у США больше оружия и больше денег налогоплательщиков.

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Пользователь @Secret_P00 заявил, что Зеленскому следует уйти в отставку и позволить другому лидеру взять на себя управление, если он призывает к ядерной войне, в @The_Bishoff сравнил главу государства с террористами Усамой бен Ладеном и Абу-Бакром Аль-Багдади, добавив, что все они представляют угрозу для человечества.

Ранее 6 октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал украинский президент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну, которая может уничтожить планету, руками украинского лидера, накачанного оружием.

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Марина Совина
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