Начальника призыва военкомата Уфы заключили под стражу по делу о взятке

Суд арестовал начальника призыва военкомата Уфы Выропаева по делу о взятке

Ленинский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отделения призыва военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов города 54-летнему Константину Выропаеву, которого подозревают в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Решение принято по ходатайству следствия. Подсудимый арестован до 30 ноября.

По версии следствия, летом 2021 года к супруге Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва на военную службу за 170 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. При содействии подозреваемого медкомиссия признала молодого человека непригодным для армии.

Выропаев проходил свидетелем по делу о даче взяток хоккеистами с целью уклонения от военной службы. 3 октября Ленинский суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста ханты-мансийского клуба «Югра» Владислава Лукина. 6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

О возбуждении уголовного дела в отношении спортсменов стало известно в начале июля. Правоохранители узнали о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.