Киселев: ВСУ попытаются занять стратегическую высоту севернее Сватова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться занять стратегическую высоту севернее города Сватово, рассказал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» о будущих целях украинских войск.

По словам Киселева, бойцы ВСУ, получившие от НАТО оружие, будут атаковать преимущественно в ночное время. «Чуть выше Сватова — преимущественная высота, которой они и будут пытаться завладеть. С этой высоты хорошо видно Сватово, открыта дорога на Кременную, Северодонецк, легко обстреливать из артиллерии все эти населенные пункты», — рассказал он.

Помощник министра добавил, что работы по укреплению рубежей в Кременной ведутся круглосуточно: возводятся инженерные укрепления для отражения наступления со стороны Красного Лимана. В то же время разрушенные ВСУ мосты в районе Лисичанска пока не будут восстанавливать, чтобы избежать прорыва диверсионно-разведывательных групп, заключил он.

Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о потоке дезинформации по ситуации в Кременной и Сватово. Как он утверждает, российские войска готовятся к обороне города Кременная. Мирошник охарактеризовал ситуацию как тревожную, но стабильную. Глава представительства подчеркнул, что социальные и медицинские учреждения в Сватово эвакуируются, местные органы власти работают «в урезанном виде».