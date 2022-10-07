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Нидерланды арестовали мужчину из-за «передачи» России технологий для оружия

В Нидерландах арестовали мужчину по подозрению в передаче России технологий для оружия

Фото: Jonas Walzberg / DPA / Globallookpress.com

Нидерландская прокуратура арестовала 55-летнего мужчину по подозрению в незаконной продаже компьютерных чипов в Россию. Технологии могут быть использованы для изготовления оружия в нарушение национального закона о санкциях, пишет Reuters.

Личность задержанного и подробности ареста неизвестны. В заявлении прокуратуры лишь утверждается, что мужчину арестовали на востоке страны, у него уже изъяли улики, включая инвентарь.

30 сентября стало известно, что в США майора американской армии Джейми Ли Генри и его жену Анну Габриэлян обвинили в шпионаже в пользу России. Его уличили в заговоре с целью предоставления российскому правительству медицинской информации об американских солдатах и ​​их родственниках. Ли Генри — первый офицер-трансгендер.

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Виктория Кондратьева
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