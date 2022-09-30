В США первого офицера-трансгендера обвинили в шпионаже в пользу России

NBC News: первый офицер-трансгендер в США обвиняется в шпионаже в пользу России

В США первого офицера-трансгендера, майора американской армии Джейми Ли Генри и его жену Анну Габриэлян обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает NBC News.

Ли Гени занимал должность армейского врача и анестезиолога Университета Джона Хопкинса. Его уличили в заговоре с целью предоставления российскому правительству медицинской информации об американских солдатах и ​​их родственниках.

Согласно позиции обвинения, жена офицера пыталась связаться с российским посольством и предложить дипломатам себя и своего супруга в качестве информаторов. Супруги предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшего себя за представителя посольства России.

На встрече Генри выразил желание сотрудничать, сообщил о попытке завербоваться в армию и заявил, что Соединенные Штаты используют Украину, чтобы прикрыть свою ненависть к России. Супруги передали агенту медицинские данные шестерых американцев. В том числе — о супруге сотрудника Управления военно-морской разведки США, сотруднике министерства обороны и трех членах семьи бывших военных.

В Германии 10 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа начал рассмотрение дела офицера запаса бундесвера, обвиненного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Сообщалось, что 65-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы по подозрению в передаче информации российской службе внешней разведки.

Подсудимый привлек к себе внимание тем, что российские власти приглашали его на официальные мероприятия. По словам пресс-секретаря суда, он уже частично признал свою вину в ходе предварительного следствия.