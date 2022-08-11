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В Германии начался суд над обвиняемым в шпионаже в пользу России офицером

В Германии офицера судят по обвинению в передаче информации российской спецслужбе

Фото: Erol Dogrudogan / Reuters

В Германии 10 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа начал рассмотрение дела офицера запаса бундесвера, обвиненного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Имя офицера не разглашается. Об этом пишет Deutsche Welle (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов).

Сообщается, что 65-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по подозрению в передаче информации российской службе внешней разведки.

Подсудимый привлек к себе внимание тем, что российские власти приглашали его на официальные мероприятия. По словам пресс-секретаря суда, он уже частично признал свою вину в ходе предварительного следствия.

Ранее прокуратура Германии заявила, что 65-летний Ральф Г., житель города Эркрат, передавал документы и информацию российской разведке из частично открытых и частично секретных источников. Утверждается, что ое также передавал России данные, связанные с газопроводом «Северный поток-2» и с наложенными на него санкциями.

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Татьяна Антоненко
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