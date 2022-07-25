В Германии раскрыли дату суда над шпионившим в пользу России немцем

Суд в Германии рассмотрит в августе дело обвиненного в шпионаже в пользу России офицера

Высший земельный суд Дюссельдорфа начнет рассмотрение дела немецкого офицера запаса бундесвера, обвиненного в шпионаже в пользу российских спецслужб, 11 августа. Дату раскрыл ТАСС в своем сообщении.

Суд предварительно назначил 19 дополнительных слушаний, которые продлятся до 16 декабря. Другие подробности дела пока не раскрываются.

В апреле прокуратура Германии заявила, что 65-летний житель города Эркрат по имени Ральф Г. передавал документы и информацию российской разведке из частично открытых, а частично секретных источников, связанных с его деятельностью в качестве офицера запаса и работой в бизнесе. Утверждается, что немец также передавал России информацию, связанную с газопроводом «Северный поток-2» и с наложенными на нее санкциями.

По данным немецких властей, примерно в октябре 2014 года мужчина связался со спецслужбами России при посредничестве третьих лиц.