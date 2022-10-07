Иран опроверг поставку оружия для России

Глава МИД Ирана Абдоллахиян опроверг поставку дронов России для использования на Украине

Иран не предоставлял России никакого оружия для его использования в специальной военной операции на Украине. Информацию о поставках опроверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Tasnim.

По словам главы иранского МИД, решение кризиса на Украине должно быть политическим, а не военным. «Мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины, поскольку мы считаем, что решение этого кризиса является политическим, и любая военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир», — отметил Абдоллахиян.

В августе американский аналитический Институт по изучению войны (ISW) заявлял, что Тегеран мог поставить Москве первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов. О намерении Ирана передать России несколько сотен беспилотников ранее сообщал и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружение.

26 июля представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави заявил, что страна подписала соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. После этого около пяти раз в России приземлялись транспортники Boeing 742 иранской государственной авиакомпании Iran Air с неизвестным грузом. В последний раз такой самолет был замечен 12 сентября в московском аэропорту Шереметьево.