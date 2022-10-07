Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Иран опроверг поставку оружия для России

Глава МИД Ирана Абдоллахиян опроверг поставку дронов России для использования на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Иран не предоставлял России никакого оружия для его использования в специальной военной операции на Украине. Информацию о поставках опроверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Tasnim.

По словам главы иранского МИД, решение кризиса на Украине должно быть политическим, а не военным. «Мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины, поскольку мы считаем, что решение этого кризиса является политическим, и любая военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир», — отметил Абдоллахиян.

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

В августе американский аналитический Институт по изучению войны (ISW) заявлял, что Тегеран мог поставить Москве первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов. О намерении Ирана передать России несколько сотен беспилотников ранее сообщал и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружение.

26 июля представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави заявил, что страна подписала соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. После этого около пяти раз в России приземлялись транспортники Boeing 742 иранской государственной авиакомпании Iran Air с неизвестным грузом. В последний раз такой самолет был замечен 12 сентября в московском аэропорту Шереметьево.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации
Названа воздержавшаяся от поддержки антироссийских санкций страна ЕС
Девушка Паши Техника рассказала про госпитализацию рэпера
Лукашенко подарил Путину трактор на день рождения
Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка из-за переписки
Стали известны подарки Путину на день рождения
Рэпера Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ
В Белоруссии рассказали о вращении Нобеля в гробу
Уровень тревожности россиян снова вырос
В России предложили механизм привлечения женщин к участию в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.