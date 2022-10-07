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«Уралтрансмаш» передал Минобороны России партию модернизированных САУ

«Уралтрансмаш» передал Минобороны России партию модернизированных САУ «Мста-С»

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

«Уралтрансмаш» досрочно передал Министерству обороны России партию усовершенствованных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М2 «Мста-С» после капитального ремонта с модернизацией в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — говорится в сообщении.

Модернизированную САУ приняли на снабжение российской армии в 2014 году. Машина получила баллистический вычислитель, аппаратуру топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS.

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В августе стало известно, что «Уралтрансмаш» передал Минобороны партию модернизированных САУ 2С19М1 «Мста-С» с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

В том же месяце в публикации Popular Mechanics отметили, что превосходство российской артиллерии над украинской объясняется большей дальнобойностью первой. Дальность стрельбы гаубицы «Мста-С» составляет 24,7 километра.

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Даниил Иринин
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