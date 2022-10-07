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Байдена призвали болезненно ударить по Саудовской Аравии за решение ОПЕК+

Bloomberg: Байдену следует болезненно ударить по Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Tom Brenner / Reuters

Обозреватель Bloomberg Бобби Гош призвал президента США Джо Байдена болезненно ударить по Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

По мнению журналиста, Вашингтону следует покончить с «особым» положением ближневосточного королевства в американской внешней политике. Он также призвал понизить уровень дипломатических отношений с Саудовской Аравией.

Обозреватель считает, что королевство отныне должно обладать такими же «обычными правами», как Малайзия или Бруней. «Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток», — написал журналист.

Ранее Байдена назвали униженным из-за решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти. Колумнист газеты The Telegraph Бен Марлоу отметил, что саудовские партнеры фактически отвернулись от американского лидера. По его мнению, решение снизить добычу нефти может говорить о сближении Саудовской Аравии с Россией и об ухудшении отношений королевства с США.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.

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Марина Совина
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