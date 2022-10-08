Биатлонистка оценила прошедший в России турнир без стрельбы

Биалтонистку Злату Болотову расстроил турнир в Ижевске, прошедший без стрельбы

Российская биатлонистка Злата Болотова оценила турнир в Ижевске, прошедший без стрельбы из-за того, что вовремя не были куплены патроны. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Соревнования прошли как скоростная тренировка. Все-таки биатлон — это умение правильно разложиться на дистанции и подойти к рубежу спокойно, а лыжные гонки — это навык бежать почти с самого начала и не сбавлять скорость. Для меня было немного странно бежать мимо рубежа и не стрелять», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что была расстроена из-за подобного формата турнира.

Инцидент произошел 7 октября на республиканском турнире «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко». Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что покупка патронов является непростым занятием, и из-за сжатых сроков организаторы не успели их приобрести.

Соревнования проводились среди спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Биатлонисты преодолевали дистанции без стрелковой части.

