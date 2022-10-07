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Турнир по биатлону в России прошел без стрельбы из-за отсутствия патронов

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы, так как не были куплены патроны

Фото: Aaron Doucett / Unsplash

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что вовремя не были куплены патроны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, инцидент произошел на республиканском турнире «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко». Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что покупка патронов является непростым занятием, и из-за сжатых сроков организаторы не успели их приобрести.

Соревнования проводились среди спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Биатлонисты преодолевали дистанции без стрелковой части. «В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования должны восприниматься как праздник», — заявил Черезов.

В феврале 2019 года сборная России по биатлону прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Отмечалось, что спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

Анастасия Борисова
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