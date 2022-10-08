Жители Крыма рассказали о ситуации на полуострове

Крымчанин сообщил, что очереди на АЗС сильно увеличились, однако паники у людей нет

После разрушения Крымского моста очереди на автозаправочные станции (АЗС) сильно увеличились, при этом нервозности и паники у людей нет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал житель Севастополя, пожелавший остаться анонимным.

«Паники нет. В магазинах ажиотажа тоже нет. А вот очереди на заправках действительно большие. Так, все как обычно. Нервозности у людей тоже не наблюдается», — сообщил он.

Другая жительница Севастополя, которая также пожелала сохранить анонимность, рассказала, что, несмотря на ЧП на Крымском мосту, испуга среди горожан не заметила. «Люди гуляют. Ничего необычного. А панику создают дураки», — сказала она.

Что произошло?

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. По информации Национального антитеррористического комитета подрыв произошел со стороны Таманского полуострова. В результате взрыва были повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Как сообщили в пресс-службе дорожного управления «Тамань», движение по Крымскому мосту остановлено. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП на мосту.