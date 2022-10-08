ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с «Динамо» в матче РПЛ, счет сравнял Федор Смолов

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте мяч забил защитник армейцев Виллиан Роша. На 44-й минуте счет сравнял нападающий Федор Смолов.

Таким образом, после 12 матчей ЦСКА располагается на втором месте, набрав 24 очка. «Динамо» занимает восьмое место, имея в активе 17 очков.

В следующем туре армейцы примут московский «Спартак» 16 октября, «Динамо» днем ранее встретится дома с «Оренбургом».

