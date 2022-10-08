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Бывший генерал ФСБ описал способ подрыва грузовика на Крымском мосту

Экс-генерал ФСБ заявил, что подрыв на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ / РИА Новости

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли организовать с помощью радиоканала, но не по таймеру. Об этом заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, его цитирует РИА Новости.

«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», — сказал экс-генерал ФСБ.

По его мнению, обнаружить взрывное устройство внутри транспортного средства на пропускном пункте довольно сложно, потому что досмотр проводится визуально.

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ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, по меньшей мере три человека погибли при ЧП на мосту. Предварительно, они могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.

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Анастасия Шейкина
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