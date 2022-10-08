Чемпион ОИ в составе сборной СССР пожаловался на низкую зарплату в Швеции

Советский чемпион Евгений Кузнецов пожаловался на низкую зарплату тренера в Швеции

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по футболу Евгений Кузнецов пожаловался на низкую зарплату тренера в Швеции. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня зарплата две тысячи (долларов — прим. «Ленты.ру»). 600 из них отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин — и почти ничего не осталось», — сказал Кузнецов. Он отметил, что, помимо высоких цен, в стране очень большие налоги — 33%.

Ранее экс-футболист назвал преимущество жизни в Швеции. «С детских лет родители, дедушки, бабушки откладывают деньги. К 20 годам у ребенка уже миллион крон на счету лежит. А тут пашешь-пашешь — и ничего не остается», — заявил он.

Кузнецов тренирует юношескую команду шведского «Вернаму», а также работает в академии при клубе. Кроме олимпийского золота, на счету Кузнецова две победы в чемпионате СССР в составе московского «Спартака». Будучи тренером, он привел «Эстер» к победе во втором по силе чемпионате Швеции.