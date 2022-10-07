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Советский футболист-чемпион назвал преимущество жизни в Швеции

Олимпийский чемпион Кузнецов рассказал о том, что в Швеции откладывают деньги для детей
Евгений Кузнецов (справа)

Евгений Кузнецов (справа). Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов назвал преимущество жизни в Швеции. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«С детских лет родители, дедушки, бабушки откладывают деньги. К 20 годам у ребенка уже миллион крон на счету лежит. А тут пашешь-пашешь — и ничего не остается», — заявил Кузнецов. Он подчеркнул, что в 2021 году пенсионный возраст в Швеции подняли до 67 лет, однако местные жители не возмущались, так как живут в достатке.

В декабре 2021 года защитник клуба Футбольной национальной лиги «Балтика» Артем Мещанинов сравнил уровень жизни в России и Чехии. Футболист посчитал, что инфраструктура в маленьких чешских городах развита лучше, чем в российских.

Кроме олимпийского золота на счету Кузнецова две победы в чемпионате СССР в составе московского «Спартака». Будучи тренером, он привел «Эстер» к победе во втором по силе чемпионате Швеции.

Анастасия Борисова
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