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Спорт

Российский футболист назвал преимущества жизни в Чехии

Футболист «Балтики» Артем Мещанинов о жизни в Чехии: в каждом городе там идеальные дороги
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов . Фото: Wikipedia

Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» Артем Мещанинов сравнил уровень жизни в России и Чехии. Его слова приводит Sports.ru

Футболист посчитал, что инфраструктура в маленьких чешских городах развита лучше, чем в российских. «В каждом городе там идеальные дороги, нет сумасшедших новостроек, все как-то равномерно. У них разрушенная пятиэтажка выглядит лучше, чем наша новостройка. Если сыпется здание, его сразу подлатают. Нет такого, что просто завесят зеленой фигней, типа реконструкция на 20 лет», — рассказал он.

Мещанинов подчеркнул, что масштабы Чехии и России сравнивать сложно, однако разницу в уровне жизни необходимо исправить. «Я играю в футбол, а есть люди, которые учились и должны думать об этом. Или все к чертям пойдет», — подытожил он.

Мещанинов выступал за чешские клубы «Баник» из Остравы и «Зноймо». Летом 2019 года он перешел в «Балтику». Трансферная стоимость защитника оценивается в 650 тысяч евро.

Анастасия Борисова
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