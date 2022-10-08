В Италии Зеленского назвали вышедшим из-под контроля Франкенштейном

Итальянский журналист Травальо назвал Зеленского вышедшим из-под контроля Франкенштейном

Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, журналист Марко Травальо в своей статье назвал президента Украины Владимира Зеленского Франкенштейном, который «вышел из-под контроля своих создателей».

«Слишком долго мы позволяли ему делать и говорить все, принимая за чистую монету. (...) Как будто мы не можем претендовать на то, чтобы союзник, которого мы финансируем и вооружаем, вел себя более цивилизованно, чем враг, с которым он борется. Сейчас, когда США раскрыли, что Киев совершил террористический акт в отношении 29-летней женщины (российской журналистки Дарьи Дугиной — прим. "Ленты.ру"), понимаешь, что Франкенштейн вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей», — написал Травальо.

Такое заявление журналист сделал спустя несколько часов после взрыва на Крымском мосту. Травальо подчеркнул, что считает необходимым указать Зеленскому «единственный верный путь — мирные переговоры, а не ядерный холокост».

7 октября президент Украины заявил, что НАТО необходимо нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его словам, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления. Позже Зеленский добавил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России — речь шла о новых санкциях Запада, которые должны предотвратить ядерную войну.