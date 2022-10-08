МЧС привлекло вертолеты Ми-8 для охлаждения цистерн после ЧП с Крымским мостом

МЧС: привлечены два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн после ЧП с Крымским мостом

МЧС привлекло два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн после ЧП с Крымским мостом. О том, что специальная техника участвует в ликвидации последствий пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что для обследования подводных частей моста и морского дна задействованы еще и водолазы. Помимо этого, как отмечается, сейчас около 100 человек и 22 единиц техники готовы направиться к Крымскому мосту для дополнительной помощи.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, арки не повреждены, пострадали только полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Уже идет подготовка к восстановительным работам. Помимо этого, власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».

