Первый катер с пассажирами отправился через Керченский пролив из Крыма

Порт «Крым» сообщил об отправке первого катера с пассажирами через Керченский пролив

Порт «Крым» сообщил, что первый катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив на Кубань. Слова представителя гавани приводит РИА Новости.

«Первый катер вышел из Керчи. На борту более 100 пассажиров, катер будет курсировать на регулярной основе», — говорится в сообщении.

О том, что 8 октября будет запущено пассажирское и автомобильное паромное сообщение через Керчь ранее рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Также он заявил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Движение с прохождением процедуры осмотра открыто для легковых автомобилей и автобусов. Водителей фур глава региона попросил планировать свой маршрут через Керченскую паромную переправу.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин указал, что для возобновления движения автобусов по Крымскому мосту необходимо оценить состояние объекта.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

