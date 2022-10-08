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Хуснуллин рассказал о возобновлении автобусного движения по Крымскому мосту

Хуснуллин: движение автобусов по Крымскому мосту возобновится после оценки его состояния

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, когда может возобновиться движение автобусов по Крымскому мосту. Он пояснил, что для этого необходимо оценить состояние объекта, сообщает ТАСС.

«Мы пока пропускаем только легковые машины, после определения состояния несущих способностей начнем пропускать автобусы», — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что пока специалисты проводят лишь визуальное обследование, а в течение следующего дня будет завершено инструментальное обследование, а также водолазы проинспектируют каждую из опор моста. До завершения этих процедур, автобусные пути будут работать через три паромные переправы. Помимо этого можно пользоваться электричками.

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Ранее «Интерфакс-Украина» сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что подрыв Крымского моста через Керченский пролив произошел в результате спецоперации СБУ.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры. По предварительным данным, за рулем автомобиля был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов.

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Марина Совина
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