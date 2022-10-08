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Раскрыта личность водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Baza: за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры был дядя ее владельца Махир Юсубов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По предварительным данным, за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов. Как сообщает Telegram-канал Baza, родственники опознали его по кадрам с досмотра.

По их словам, именно Махир, который занимался частными перевозками, был фактическим владельцем транспортного средства. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, однако продолжал сам работать на нем.

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Ранее Mash раскрыл личность владельца грузовика, им оказался Борис Юсубов. По дынным Telegram-каналов Shot и Baza, его имя Самир. Мужчина продал свой автомобиль другому человеку, но новый собственник еще не переоформил фуру на себя. Позже стало известно, что следователи провели у него обыски.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

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Варвара Кошечкина
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