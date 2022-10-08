Стало известно об обысках у предполагаемого владельца взорванной в Крыму фуры

Baza сообщила об обысках у предполагаемого владельца взорванной на Крымском мосту фуры

Следователи проводят обыски у предполагаемого владельца фуры International Prostar, которая взорвалась на Крымском мосту. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации издания, речь идет о 25-летнем мужчине по фамилии Юсубов. Данные о его имени у разных источников расходятся. Кто был за рулем подорванного грузовика, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что был установлен владелец машины. Как пишет Mash, мужчина продал свой автомобиль другому человеку, но новый собственник еще не переоформил фуру на себя.

По информации Следственного комитета, владелец грузовика является жителем Кубани. Сейчас сотрудники ведомства проверяют маршрут движения автомобиля.

Кроме того, в сети появились кадры, на которых сотрудники ГИБДД проводят досмотр фуры, предположительно взорвавшейся на мосту. На записи видно, что инспектор осмотрел прицеп, однако не заметил ничего подозрительного