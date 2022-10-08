Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Mash показал кадры досмотра фуры на посту, которая могла взорваться на Крымском мосту

В сети появились кадры досмотра фуры на посту ГИБДД, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД досматривает фуру. Водитель транспортного средства открывает прицеп для сотрудника ГИБДД. Инспектор не видит ничего подозрительного внутри, после чего грузовик покидает КПП.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.

Крах однополярного мира
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
Сербия пообещала не вводить санкции против России
Генпрокурор поручил не завышать цены на топливо после ЧП на Крымском мосту
Чемпион ОИ в составе сборной СССР пожаловался на низкую зарплату в Швеции
Лавров обвинил Запад в раскручивании ядерной риторики
Аксенов назвал сроки запуска паромного сообщения через Керчь
Лавров обвинил США в нарушении международного права
Появились кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры
В России рассказали о применении самодельных дронов в Лисичанске со стороны ВСУ
Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.