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В Запорожской области ответили на введенные Японией санкции стихами хайку

Член совета администрации Запорожья Рогов назвал бессмысленными введенные Японией санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал бессмысленными введенные Японией санкции. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, Запорожская область, являясь частью России, уверенно смотрит вперед и ей «нипочем все эти мелкие санкционные подлости».

Он отметил, что ситуация напомнила ему произведение поэта Мацуо Басе, основавшего японский жанр хайку. «Запад ли, Восток... Везде холодный ветер студит мне спину, — процитировал Рогов. — Сколько бы нам не бросали в спину санкционные камни, мы обязательно выстоим, так как вернулись домой».

7 октября правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц, которые связаны с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. Среди прочих ограничения затронули спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны России Сергея Шойгу, родственников главы Чечни Рамзана Кадырова и других россиян.

Ранее Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Глава Чечни отметил, что счастлив находиться в санкционных списках, так как попал в них, защищая религию и безопасность государства. Кроме того, политик собирается выйти на мировой рекорд по числу введенных ограничений.

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Константин Лысяков
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