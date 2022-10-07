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Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций

Правительство Японии ввело санкции против девяти организаций и 80 индивидуальных лиц

Фото: Issei Kato / Reuters

Правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц из-за референдумов и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС

Ограничения, в частности, затронули родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны России Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра страны Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и бывшей спортсменки Алины Кабаевой. Санкции также были наложены на членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова, а также на постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, президент мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, на лавного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

В обновленный документ внесены 58 россиян и 9 организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ. В отношении них будут применяться ограничительные меры, такие как заморозка активов.

В сентябре власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Под запретом оказался экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Новые санкции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью.

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Виктория Кондратьева
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