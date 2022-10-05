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Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Глава Чечни Кадыров попал в Книгу рекордов России из-за введенных санкций

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Сертификат руководителю региона вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на мероприятии ко Дню города Грозный.

«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод — рекорд "Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире" с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова"», — сообщил Коненко.

Кадыров в свою очередь отметил, что находится в санкционных списках, потому что защищает религию, традиции, обычаи и безопасность государства. «А важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», — резюмировал он.

Ранее глава Чечни заявил, что по количеству санкций обогнал главу КНДР Ким Чен Ына, президента Белоруссии Александра Лукашенко и сирийского лидера Башара Асада. По его словам, с 2011 года в отношении него ввели не менее 70 ограничений.

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Варвара Кошечкина
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