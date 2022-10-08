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Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Перевозчик сообщил, что первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» сообщила, что первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после остановки движения, передает РИА Новости.

Состав сообщением Симферополь-Москва миновал мост со стороны полуострова и уже находится на территории Краснодарского края.

Поезд №28 отправился из столицы Крыма в 17:10 согласно графику. Следующей его остановкой будет Тамань-Пассажирская, он прибудет на нее в 22:20.

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Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту после того, как было проведено обследование полотна и конструкций.

Вечером 8 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будут полноценно пропускать.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Марина Совина
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