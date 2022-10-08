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Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Хуснуллин заявил о восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Как отметил вице-премьер, все запланированные поезда на мосту будут пропускать. «По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», — рассказал Хуснуллин.

Он также призвал жителей уменьшить количество поездок по Крымскому мосту.

Ранее 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

Ранее Хуснуллин обозначил сроки открытия движения по двум полосам Крымского моста.

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