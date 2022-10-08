Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.
Как отметил вице-премьер, все запланированные поезда на мосту будут пропускать. «По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», — рассказал Хуснуллин.
Он также призвал жителей уменьшить количество поездок по Крымскому мосту.
Ранее 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.
Ранее Хуснуллин обозначил сроки открытия движения по двум полосам Крымского моста.