Хуснуллин обозначил сроки открытия движения по двум полосам Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста 9 октября

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью, 9 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что движение автотранспорта по одной полосе уже запущено. «Мы визуально осмотрели мост(...) Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам», — обозначил сроки Хуснуллин.