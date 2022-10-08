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Глава Минтранса назвал сроки запуска движения автомобилей по Крымскому мосту

Глава Минтранса Савельев: движение по Крымскому мосту будет запущено 8 октября после 16:00
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что движение по Крымскому мосту будет запущено 8 октября после 16:00 (совпадает с мск). Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», — заявил он, выслушав доклады о состоянии конструкций моста и ходе восстановительных работ.

Министр уточнил, что дал все необходимые поручения по усилению транспортной безопасности, включая усиленный осмотр.

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8 октября на Крымском мосту произошло ЧП. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, уточнив, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным Следственного комитета, по меньшей мере три человека погибли. Предварительно, они могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.

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Варвара Кошечкина
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