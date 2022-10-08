СК возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту, по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место направлены криминалисты центрального аппарата, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления. СК подтвердил, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. Ранее об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным СК, взрыв произошел со стороны Таманского полуострова.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар стал следствием возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет.