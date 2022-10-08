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СК возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Фото: Алена Попова / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту, по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место направлены криминалисты центрального аппарата, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления. СК подтвердил, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. Ранее об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным СК, взрыв произошел со стороны Таманского полуострова.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар стал следствием возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Софья Ермакова
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