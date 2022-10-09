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Депутат призвал «вколотить Украину в XVIII век» после взрыва на Крымском мосту

Депутат ГД Толстой призвал «вколотить Украину в XVIII век» после взрыва на Крымском мосту
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Депутат Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале призвал «вколотить Украину в XVIII век» после взрыва на Крымском мосту.

Он подчеркнул, что ответ должен быть максимально жестким, включая мосты, электростанции, дороги, штабы и правительственные убежища. По словам парламентария, Россия все это «восстановит после победы».

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Толстой добавил, что сейчас важнее всего собраться и начать, провести «мобилизацию в сознании русского человека».

Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Юрий Балуевский предрек удар по центрам принятия решений в Киеве после взрыва на Крымском мосту. Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых террористических атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Марина Совина
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