Генерал предрек удар по Киеву после взрыва на Крымском мосту

Генерал Балуевский: взрыв на Крымском мосту влечет удар по центрам принятия решений Киева

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Юрий Балуевский предрек удар по центрам принятия решений в Киеве после взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых террористических атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

«Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден», — заявил Балуевский.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным Следственного комитета России, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.