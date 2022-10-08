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Генерал предрек удар по Киеву после взрыва на Крымском мосту

Генерал Балуевский: взрыв на Крымском мосту влечет удар по центрам принятия решений Киева

Фото: Елена Иванова/ РИА Новости

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал Юрий Балуевский предрек удар по центрам принятия решений в Киеве после взрыва на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых террористических атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

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«Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден», — заявил Балуевский.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным Следственного комитета России, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

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Марина Совина
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