Российского студента-очника пытались мобилизовать при помощи полицейских

Московская полиция увезла в центр мобилизации студента из Ханты-Мансийска

Студента из Ханты-Мансийска Ивана Некрасова, обучающегося на очном отделении Московского авиационного института (МАИ), пытались мобилизовать при помощи полицейских. Об этом в понедельник, 10 октября, пишет URA.RU.

Мать Некрасова рассказала, что сын получил повестку в четверг, 6 октября, вместе с другими студентами — ее принесли в хостел, где они проживают. Зарегистрирован Некрасов в Истре у родственников, но по месту прописки повестку не получал. Студента обязали явиться в военкомат Головинского района к 10 утра, но в это время у него были экзамены. В воскресенье, 9 октября, в хостел пришла полиция, по утверждению женщины, у студентов отобрали паспорта и переписали их личные данные.

«Мой сын возмутился, ему надели наручники, нанеся при этом травмы, и увезли в отделение полиции, а оттуда в сопровождении прокурора его отправили в мобилизационный центр», — сообщила мать Некрасова. В МВД по району Сокол на ее ребенка составили административный протокол о нарушении общественного порядка, но студент отказался его подписывать.

Из пункта мобилизации Некрасов ушел поздно вечером, его выпустили после вмешательства уполномоченной по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Натальи Стребковой и руководства МАИ, к которым обратилась мать. В вузе заявили, что студент предоставил военкомату справку об обучении, а в пресс-службе управления МВД по Северному административному округу Москвы пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Ранее сообщалось, что в Москве мобилизовали студента магистратуры — военкомат пришел к выводу, что молодой человек получает не высшее, а дополнительное образование. О местоположении магистранта пока ничего не известно.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что в системе военкоматов накопилось множество проблем, и сейчас в ней «достаточно бестолковщины». Он потребовал от региональных губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и оказывать помощь родственникам призывников.

Указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов негосударственных вузов с госаккредитацией и учащихся вечерних отделений президент подписал 5 октября. 24 сентября был подписан указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, впервые получающих среднее профессиональное или высшее образование на очной и очно-заочной форме обучения.

