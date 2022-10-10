Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин потребовал от избранных губернаторов контролировать проведение мобилизации

Путин потребовал от губернаторов регионов контролировать ход частичной мобилизации в РФ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал от избранных губернаторов регионов держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, передает ТАСС.

Глава государства в понедельник, 10 октября, начал проводить онлайн-встречу с главами российских регионов.

Путин также призвал губернаторов оказывать всю необходимую помощь родственникам мобилизованных россиян. «Все принятые решения по частичной мобилизации, включая соцгарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться», — сказал президент.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Кроме того, глава государства дал поручение губернаторам подумать, как «по-современному проводить работу по частичной мобилизации». Свои предложения главы регионов должны предоставить Путину.

Ранее президент России заявил о необходимости изменений в базе по не попадающим под частичную мобилизацию. По данным главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу.

Путин также подписал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.