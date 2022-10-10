Путин потребовал от избранных губернаторов контролировать проведение мобилизации

Путин потребовал от губернаторов регионов контролировать ход частичной мобилизации в РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от избранных губернаторов регионов держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, передает ТАСС.

Глава государства в понедельник, 10 октября, начал проводить онлайн-встречу с главами российских регионов.

Путин также призвал губернаторов оказывать всю необходимую помощь родственникам мобилизованных россиян. «Все принятые решения по частичной мобилизации, включая соцгарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться», — сказал президент.

Кроме того, глава государства дал поручение губернаторам подумать, как «по-современному проводить работу по частичной мобилизации». Свои предложения главы регионов должны предоставить Путину.

Ранее президент России заявил о необходимости изменений в базе по не попадающим под частичную мобилизацию. По данным главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу.

Путин также подписал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.