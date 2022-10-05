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Путин заявил о необходимости изменений в базе по не попадающим под мобилизацию

Путин: Минобороны не скорректировало вовремя базу по списку не попадающих под мобилизацию
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку россиян, не попадающих под мобилизацию. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу. «Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — объяснил Путин.

Президент также сообщил, что подписал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

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Ранее Путин потребовал быстро и основательно разобраться с допущенными при частичной мобилизации ошибками, исключив их в будущем. Президент признал, что во время призыва были допущены некоторые погрешности.

21 сентября в хоте телеобращения к гражданам России Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его словам, призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность. Кроме того, глава государства подчеркнул, что перед отправкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Константин Лысяков
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