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Гибель московского судьи при взрыве на Крымском мосту подтвердили

Судья Арбитражного суда Москвы Маслов погиб при взрыве на Крымском мосту
СюжетВзрыв в Москве

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ / РИА Новости

При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Информацию об этом ТАСС подтвердил представитель экстренных служб.

Таким образом, подтверждает, что количество погибших при взрыве возросло до четырех. По данным источника, опознание продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи установили личности четверых погибших при взрыве на мосту. Все они ехали в одном автомобиле Cadillac, принадлежащем судье.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что повреждение опор Крымского моста будет устранено в конце текущей недели.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованным украинскими спецслужбами.

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Антон Похиляк
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