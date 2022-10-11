Тренер Нурмагомедова рассказал о подготовке бойца к треш-току с Макгрегором

Тренер Нурмагомедова заявил, что боец готовился к треш-току с Макгрегором два месяца

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о подготовке бойца к треш-току с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит YouTube-канал Jibber with Jaber.

Мендес советовал Нурмагомедову оставаться спокойным и расслабленным вне зависимости от того, что скажет ему соперник. «Он не реагировал, потому что два месяца готовился к этому. Мы поставили Конору мат», — добавил специалист.

22 сентября Нурмагомедов оценил драку с командой Макгрегора после поединка в 2018 году. «Я ожидал большего от него. Когда я поймал его шею и задушил, то он сдался. Я тогда подумал: "Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и стучишь перед ними"», — заявил боец.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде: россиянин применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило ирландского бойца сдаться. После этого вне октагона началась драка между секундантами и бойцами. За это Макгрегора и Нурмагомедова наказали штрафами и дисквалификацией.