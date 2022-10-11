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В Совфеде объяснили россиянам последствия внесения Meta в реестр террористов

Клишас заявил, что включение Meta в реестр террористов ничего не меняет для пользователей

Фото: Артем Соболев / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о последствиях внесения компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов. Комментарий сенатора появился в его Telegram-канале.

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta. Пользователи продуктов Meta закон не нарушают», — заявил Клишас. Он объяснил, что правовая ситуация вокруг компании никак не изменилась с момента вынесения судом решения в отношении Meta.

О том, что Meta была включена в перечень террористов и экстремистов, стало известно во вторник, 11 октября. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

В марте Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Помимо того, в стране были запрещены принадлежащие компании соцсети Instagram и Facebook.

С требованием признать Meta экстремистской организацией перед этим выступила Генпрокуратура России. Поводом стало сообщение об изменении политики модерации в соцсетях компании: Meta временно разрешила не блокировать призывы пользователей к насилию против российских военных.

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Маргарита Щигарева
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