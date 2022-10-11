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Кремль ответил на обвинения Запада в адрес России

Представитель Путина Песков ответил на обвинения Запада напоминанием о преступлениях Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Запад обвиняет и осуждает Россию, но при этом игнорирует поступки киевских властей. Об этом заявил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле напомнили Западу о совершенных Украиной преступлениях, среди которых — обстрелы мирных жителей Донбасса.

«Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию (...), никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ», — приводит агентство слова Пескова.

На вопрос о том, как долго США будут игнорировать преступления Киева, Песков ответил фразой «это надо у них спрашивать».

Ранее США осудили массированные ракетные удары российских войск по городам Украины, и инфраструктуре, подчеркнув, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев, «сколько потребуется». Об этом заявил президент страны Джо Байден.

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Валерий Розенберг
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