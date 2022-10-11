Стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ

Marca: нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть французский ПСЖ

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе хочет покинуть парижский клуб. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, форвард уже высказал свое желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

Трансфер может состояться либо зимой, либо летом 2023 года. Главным претендентом на 23-летнего Мбаппе является «Ливерпуль».

21 мая стало известно, что Мбаппе решил продолжить карьеру в ПСЖ, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Новый контракт с французским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.