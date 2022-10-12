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18:38, 12 октября 2022Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тысяч рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В октябре 2022 года самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Такие данные назвали аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

С таким бюджетом можно арендовать жилье в десяти минутах пешком от станции метро «Выхино». Квартира площадью 40 квадратных метров находится на третьем этаже девятиэтажного панельного дома на улице Красный Казанец. Второе место по доступности занимает однокомнатная квартира за 26 тысяч рублей в месяц. Объект площадью 32 квадратных метра расположен на Байкальской улице, в пешей доступности от метро «Щелковская».

Третье место, по данным «Инком-Недвижимости», занимает «однушка» за 27 тысяч рублей в месяц на Онежской улице, в семи минутах ходьбы от станции МЦК «Коптево». Квартира площадью 37 квадратных метров находится на втором этаже пятиэтажного дома и укомплектована всем необходимым для проживания.

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На четвертом месте — объект с арендной ставкой 28 тысяч рублей. С таким бюджетом можно снять квартиру на 13-й Парковой улице, в десяти минутах пешком от станции метро «Щелковская». Пятое место занимает съемное жилье за 29 тысяч рублей в месяц. Речь идет об «однушке» площадью 42 квадратных метра на последнем этаже 14-этажного панельного дома на Полярной улице, от которого за 15 минут можно дойти до станции метро «Бабушкинская».

Ранее специалисты «Инком-Недвижимости» предсказали рост скидок на съемное жилье в Москве и Подмосковье. По словам экспертов, удешевление аренды произойдет на фоне частичной мобилизации, после начала которой число желающих сдать жилье выросло, а количество потенциальных арендаторов упало. Если в ближайшее время спрос на съемные квартиры не вырастет, собственникам придется привлекать съемщиков дисконтами и преференциями, пояснили специалисты.

Нина Ташевская
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